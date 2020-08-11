بالصور.. انطلاق قمة الرياض العالمية لـ«الصحة الرقمية» افتراضيًّا

انطلقت اليوم قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية الافتراضية، تحت عنوان «مؤتمر الشراكات الإستراتيجية في الصحة الرقمية لمكافحة الأوبئة»، التي تستضيفها المملكة خلال الفترة 11 و12 من شهر أغسطس، وذلك بتنظيم من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني والأمانة السعودية لمجموعة العشرين وبالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية؛ حيث تُعد القمة جزءًا من برامج المؤتمرات الدولية المنعقدة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

وألقى المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني رئيس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي كلمة رفع خلالها أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، على نجاح اجتماع القمة الاستثنائية التي انعقدت بدعوة من المقام الكريم في 26 من شهر مارس الماضي، وعبرت خلالها الدول الأعضاء عن التزامها بالعمل ضمن جبهة موحدة لمكافحة وباء كوفيد 19، كما رحب معاليه بالمشاركين في الحفل «قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية».

وقال: «إن ما تحقق من أصداء واسعة ومؤثرة لهذه القمة الاستثنائية على صناع القرارات الصحية والاقتصادية حول العالم، يأتي هذا على قيادة وريادة المملكة في السنة الرئاسية رغم الظروف العالمية الحرجة التي نعيشها في العام 2020م جراء تفشي الجائحة، مبينًا أن ما قامت به حكومة المملكة الرشيدة في مكافحة الجائحة وما اتخذته من قرارات حكيمة في مكافحتها وما وفرته من دعم للسيطرة على تداعياتها ودور المملكة الريادي عالميا، كان له بالغ الأثر في التصدي لهذا الوباء؛ حيث أصبحت هذه الجهود مثالًا يحتذى به ومنهجًا يتبع».

وأضاف: «وخير شاهد ما تحقق مؤخرا بفضل من الله وتوفيقه، من إدارة استثنائية تقنية لحج هذا العام 1441هـ/2020م، وخلوه من الإصابات؛ ما يدعو إلى الاعتزاز والفخر؛ حيث جاء هذا النجاح المتميز استكمالًا لسلسلة النجاحات في التصدي للجائحة».

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وتعد قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية منصة رقمية دولية تجمع نخبة من الكفاءات العالمية القادرة على التعاون في سبيل تعجيل استجابة العالم لوباء كوفيد-19، وتمهد الطريق نحو تشكيل جبهة موحدة لإدارة الأزمات وبناء القدرات من أجل مستقبل قادر على الصمود في وجه التطورات.

وستختتم القمة أعمالها بإعلان الرياض يوم غد الأربعاء والذي سيحدد إطار خطة العمل لتسريع الابتكارات في مجال الصحة الرقمية لمحاربة الأوبئة الراهنة والمستقبلية.

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