وفق قرار صادر عن الوزير الراجحي..
علمت «عاجل»، من مصادرها، اليوم الثلاثاء، أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس، أحمد الراجحي، أصدر اليوم قرارًا وزاريًّا بإغلاق ونقل مهام وأعمال مكاتب مكافحة التسول إلى مكاتب الضمان الاجتماعي في جميع مناطق المملكة.
وشمل القرار الوزاري كذلك تقديم الخدمات الاجتماعية المحققة لبرنامج التمكين والتأهيل للسعوديين، ويأتي هذا القرار تحقيقًا لأهداف وخدمات مكاتب مكافحة التسول التي تضمن تقديم خدمات للسعوديين بما يدعم رؤية وتوجهات الوزارة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر «عاجل»: إغلاق مكاتب مكافحة التسول ونقلها إلى الضمان الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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