

ابها 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير خلال إجازة عيد الأضحى المبارك عدداً من المناشط لتوعية المجتمع بجائحة

وأبان مدير عام الفرع جابر بن عبدالله الشهري أن المحتوى الوقائي نشر عبر الوسائل والشاشات الإلكترونية بجميع أنواعها، مستهدفة أكثر من 652520 مستفيدا، وذلك بالتعاون مع أمانة المنطقة والبلديات والمستشفيات.

يذكر أن الفرع مع بداية الحملة سير 1738 دورية ميدانية لتنبيه الناس وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالتعليمات والتباعد ولبس الكمامات.

// انتهى //

19:38ت م

0173



ابها 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسنفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير خلال إجازة عيد الأضحى المبارك عدداً من المناشط لتوعية المجتمع بجائحة كورونا وأهمية الالتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية، بلغت 512 جولة و2141 مادة توعوية عبر اللوحات والشاشات المختلفة في عموم المنطقة.وأبان مدير عام الفرع جابر بن عبدالله الشهري أن المحتوى الوقائي نشر عبر الوسائل والشاشات الإلكترونية بجميع أنواعها، مستهدفة أكثر من 652520 مستفيدا، وذلك بالتعاون مع أمانة المنطقة والبلديات والمستشفيات.يذكر أن الفرع مع بداية الحملة سير 1738 دورية ميدانية لتنبيه الناس وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالتعليمات والتباعد ولبس الكمامات.// انتهى //19:38ت م0173

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة عسير تنفذ 512 جولة توعوية خلال إجازة عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.