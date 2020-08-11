السعودية اليوم / البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية يمنح المغرب قرضاً لدعم المقاولات الصغرى



الرباط 21 ذو الحجة 1441 هـ موافق 11 اغسطس 2020 م

قدم البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، قرضاً بقيمة 40 مليون يورو لبنك القرض العقاري والسياحي، التابع للدولة، بقصد تمويل متوسط الأجل للمقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب التي تضررت بسبب تداعيات جائحة

ووقع على اتفاقية القرض اليوم عن الجانب المغربي، الرئيس - المدير العام للقرض العقاري والسياحي ، لطفي السقاط، وعن البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية المدير العام للمؤسسات المالية فرانسيس ماليغ.

وتنص الاتفاقية على زيادة منح التمويلات خارج منطقة الدار البيضاء الكبرى-الرباط، حيث يتمركز 70 في المئة من الاقتصاد المغربي، إضافة إلى تقديم البنك لخط تمويل تجاري بقيمة 20 مليون يورو، من أجل تيسير معاملات الاستيراد والتصدير لفائدة الشركات المغربية.

//انتهى//

19:37ت م

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الرباط 21 ذو الحجة 1441 هـ موافق 11 اغسطس 2020 مقدم البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، قرضاً بقيمة 40 مليون يورو لبنك القرض العقاري والسياحي، التابع للدولة، بقصد تمويل متوسط الأجل للمقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب التي تضررت بسبب تداعيات جائحة كورونا ووقع على اتفاقية القرض اليوم عن الجانب المغربي، الرئيس - المدير العام للقرض العقاري والسياحي ، لطفي السقاط، وعن البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية المدير العام للمؤسسات المالية فرانسيس ماليغ.وتنص الاتفاقية على زيادة منح التمويلات خارج منطقة الدار البيضاء الكبرى-الرباط، حيث يتمركز 70 في المئة من الاقتصاد المغربي، إضافة إلى تقديم البنك لخط تمويل تجاري بقيمة 20 مليون يورو، من أجل تيسير معاملات الاستيراد والتصدير لفائدة الشركات المغربية.//انتهى//19:37ت م0172

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