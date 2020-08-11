السعودية اليوم / بحث آفاق التعاون بين الإيسيسكو والامارات العربية المتحدة



الرباط 21 ذو الحجة 1441 هـ موافق 11 اغسطس 2020 م

بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم بالرباط، مع القائم بالأعمال في سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المغربية السفير محمد سيف الشحي، سبل تطوير التعاون بين الإيسيسكو ودولة الامارات العربية المتحدة في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وأكد الدكتور المالك خلال اللقاء ، بأن العلاقات بين الإيسيسكو ودولة الإمارات متميزة ، مشيرا إلى أن أبو ظبي استضافت اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في يناير الماضي، وهو الاجتماع الذي شهد إطلاق الرؤية الجديدة للمنظمة وإستراتيجية عملها المستقبلية، وصدرت عنه قرارات تاريخية نقلت -الإيسيسكو - إلى آفاق أرحب لخدمة العمل الإسلامي المشترك، منها تعديل ميثاق المنظمة ولوائح عملها الداخلية.

وأشار إلى التعاون القائم بين الإيسيسكو ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وفي مقدمته تنظيم جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم - الإيسيسكو- للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي، وتمويل المؤسسة لعدد من البرامج في مجال التعليم بالتعاون مع الإيسيسكو أيضا.

من جانبه أشاد القائم بالأعمال الإماراتي في المغرب بما قامت به الإيسيسكو خلال الجائحة لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر احتياجا على مواجهة الانعكاسات السلبية للجائحة على مجالات عملها.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على مواصلة العمل لمزيد من التعاون البناء بين المنظمة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

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19:32ت م

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