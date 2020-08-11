السعودية اليوم / الأمين العام للجامعة العربية: التباطؤ في الاستماع لهموم الشباب أدى لتعمق الشرخ بين الأجيال



القاهرة 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن التباطؤ في الاستماع لهموم الشباب وطموحاتهم أدى لتعمق الشرخ بين الأجيال واتساع الهوة بين الشرائح العمرية ويُهدد استقرار المجتمع العربي وترابط نسيجه وتناسق حركته ، مشيرًا إلى أنه من أثر ذلك تزايد مشاعر الغربة والانسلاخ عن المجتمع لدى جيل الألفية في بعض البلدان العربية وشعر بعض أبناء هذا الجيل أن المجتمع لا يعبأ بأولوياته، وليس مهتماً بأفكاره وتوجهاته وطموحاته.

وشدد أبو الغيط في كلمته خلال مؤتمر صحفي " عن بعد "حول نتائج دراسة وإطلاق منصة أولويات الشباب العربي التي أعدها مركز الشباب العربي الذي يرأسه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة ،على أن استطلاع أولويات الشباب العربي يُتيح فرصةً نادرة للاقتراب -بمنهجٍ علمي- من تصورات شبابنا عن عالمهم كما هو في الواقع وأيضاً كما يريدون رؤيته من وجهة نظرهم.

وأوضح أبو الغيط أن المبادرة تؤسس لاتجاه غاية في الأهمية هو أن نسمع لصوتِ الشباب ولأولياتهم، كما يرونها وكما يُعبرون عنها, مبينًا أن التحدي أمام المجتمعات العربية يتمثل في التكيف مع متطلبات وطموحات هذه الكتلة الشابة، والعمل باستمرار على دمجها في النسيج الاجتماعي بوصفها القاطرة الحقيقية للنمو والمنبع الأساسي لتجديد طاقة المجتمع والحفاظ على حيويته.

ونوه إلى أن الجامعة العربية تحتضن العديد من المبادرات التي تتعلق بقطاع الشباب كما أنها تؤمن إيماناً عميقاً بأن المجتمعات والحكومات العربية تحتاج لصورة علمية صحيحة وواضحة عن أولويات الشباب وتوجهاتهم .

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن ثقته بأن هذا الاستطلاع سيسد نقصاً كبيراً في معرفتنا بأهم مكونات المجتمعات العربية وحاملي لواء نهضتِه في المستقبل .

// انتهى //

19:31ت م

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