السعودية اليوم / أمين مجلس منطقة تبوك: تحديد الاحتياجات وتحسين جودة الحياة في المنطقة ضمن أولويات المجلس



تبوك 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

أعربت الأمين العام لمجلس منطقة تبوك الدكتورة خلود محمد الخميس, عن اعتزازها بالثقة الممنوحة لها بتعيينها أميناً لمجلس تبوك كأول امرأة تشغل هذا المنصب على مستوى المملكة, متمنيةً أن تكون عند حسن الظن، وأن يوفقها الله لتحقيق الأهداف المرجوة من تعيينها.

وأبدت في تصريح لـ"واس" امتناها لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على دعمه وتوجيهاته التي ستكون نبراساً لها في عملها الجديد، للإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ودعم كل ما من شأنه مصلحة المنطقة وأهاليها، مشيرة إلى أن المرأة

وأوضحت أن مهام مجلس المنطقة تصب في مصلحة تحديد الاحتياجات لساكنيها وطرح المشروعات التنموية والرفع بها ومتابعة تنفيذها، والعمل على تحسين جودة الحياة لإنسان هذا المكان الغالي والعزيز من الوطن الشامخ، مؤكدة سعيها لذلك إلى جانب أعضاء المجلس.

وسألت الدكتورة الخميس الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يلبسهما لباس الصحة والعافية، ويزيدهما توفيقاً وتسديداً لخدمة البلاد والعباد، وأن يحفظ المملكة من كل سوء ومكروه.

مما يذكر أن سمو أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة استقبل أمس, الدكتورة خلود الخميس بمناسبة صدور موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بتكليفها أمينا عاماً لمجلس المنطقة وذلك بناء على ما رفعه سمو أمير المنطقة.

// انتهى //

19:31ت م

0169



تبوك 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسأعربت الأمين العام لمجلس منطقة تبوك الدكتورة خلود محمد الخميس, عن اعتزازها بالثقة الممنوحة لها بتعيينها أميناً لمجلس تبوك كأول امرأة تشغل هذا المنصب على مستوى المملكة, متمنيةً أن تكون عند حسن الظن، وأن يوفقها الله لتحقيق الأهداف المرجوة من تعيينها.وأبدت في تصريح لـ"واس" امتناها لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على دعمه وتوجيهاته التي ستكون نبراساً لها في عملها الجديد، للإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ودعم كل ما من شأنه مصلحة المنطقة وأهاليها، مشيرة إلى أن المرأة السعودية استطاعت بفضل الله ثم بدعم ولاة الأمر -حفظهم الله- أن تخطو خطوات مشرّفة متناسبة مع ثقافة المجتمع ومتغيرات العصر ومخرجاته ومراحله المختلفة لتسهم مع أشقائها الرجال في دفع عجلة التنمية الوطنية.وأوضحت أن مهام مجلس المنطقة تصب في مصلحة تحديد الاحتياجات لساكنيها وطرح المشروعات التنموية والرفع بها ومتابعة تنفيذها، والعمل على تحسين جودة الحياة لإنسان هذا المكان الغالي والعزيز من الوطن الشامخ، مؤكدة سعيها لذلك إلى جانب أعضاء المجلس.وسألت الدكتورة الخميس الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يلبسهما لباس الصحة والعافية، ويزيدهما توفيقاً وتسديداً لخدمة البلاد والعباد، وأن يحفظ المملكة من كل سوء ومكروه.مما يذكر أن سمو أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة استقبل أمس, الدكتورة خلود الخميس بمناسبة صدور موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بتكليفها أمينا عاماً لمجلس المنطقة وذلك بناء على ما رفعه سمو أمير المنطقة.// انتهى //19:31ت م0169

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين مجلس منطقة تبوك: تحديد الاحتياجات وتحسين جودة الحياة في المنطقة ضمن أولويات المجلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.