السعودية اليوم / جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تنظم مبادرة تفاعلية في مجال التصاميم



الدمام 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

نظمت عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام أمس، مبادرة المدرسة الافتراضية "عن بعد" في مجال التصميم، التي تهدف إلى تعزيز دور كلية التصاميم في الخدمة المجتمعية وتحفيز الهيئتين التعليمية والإدارية للمشاركة المجتمعية.

وأوضحت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة الدكتورة فاطمة الملحم، أن هذه المبادرة التفاعلية هدفت لإثراء المجتمع معرفياً ومهارياً في مجال التصميم، وتقديم محاضرات علمية إثرائية تسلط الضوء على مختلف التخصصات في هذا الجانب.

من جانبها، نوهت وكيلة شؤون التنمية المستدامة الدكتورة مي الجامع، أن المبادرة ابتكرت لتحقيق مبدأ التعليم المستدام وتعزيز المسؤولية المجتمعية، حيث حظيت المبادرة بتفاعل وإقبال كبيرين من قبل المهتمين في هذا الشأن بالمجتمع.

// انتهى//

19:29ت م

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