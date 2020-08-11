السعودية اليوم / نيجيريا تسجل 290 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوجا 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

سجلت نيجيريا 290 حالة إصابة، و5 وفيات جديدة بفيروس

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة في نيجيريا، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 46867 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 950 حالة.

// انتهى //

19:16ت م

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أبوجا 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسسجلت نيجيريا 290 حالة إصابة، و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة في نيجيريا، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 46867 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 950 حالة.// انتهى //19:16ت م0162

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