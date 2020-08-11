السعودية | برنامج “رواد التقنية” يختتم فعالياته يوم غدٍ بمشاركة 50 نموذج عمل رقمي مبتكر

المناطق - واس

تختتم يوم غدٍ الأربعاء، فعاليات برنامج “رواد التقنية” افتراضياً، الذي شارك فيه منذ البداية أكثر من 350 مبتكراً ومبتكرة، يسعون لتقديم حلول وأفكار تقنية في عدة مجالات كالصحة والصناعة والمدن الذكية، من خلال تبني وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أفكارهم الخلاقة وتحويلها إلى مشاريع وطنية رقمية على أرض الواقع وتمكينها ودعمها لتصبح مشاريع ريادية واعدة تسهم في رحلة التحول الرقمي.

ويسعى برنامج “رواد التقنية” الذي تدعمه وترعاه الوزارة بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالتعاون مع عدد من الجهات ذات الصلة في القطاعين العام والخاص، إلى الإسهام في إيجاد حلول أعمال رقمية لتمكين رواد الأعمال عن طريق تقديم حزمة من الخدمات التقنية، والتمويلية، والإرشادية في التقنيات وبرامج تطوير الأعمال بمشاركة نخبة من الشركاء من القطاعات المختلفة وخلق أسواق رقمية مبتكرة.

من جهته، أثنى وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية القدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان على جهود الشباب السعودي المشارك في البرنامج على مدى الأشهر الماضية وشغفهم بالعمل ودعم أهداف البرنامج بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، وما أظهره شباب وفتيات المملكة في اندفاعهم نحو ابتكار حلول رقمية وشغفهم في الإسهام في رحلة التحول الرقمي التي تشهدها المملكة، مشيداً بالدعم والرعاية اللذين حظي بهما البرنامج من قبل بعض الجهات العاملة في القطاع والأخرى ذات الصلة، مشيراً إلى أن برنامج رواد التقنية سيكون له أثره المباشر في نشر ثقافة الابتكار التقني، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار، ومن ثم دعم توجهات المملكة الساعية لأن تكون ضمن قائمة الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.

ووجهت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الدعوة للمهتمين لحضور ختام فعاليات برنامج رواد التقنية ودعم شباب وفتيات الوطن في ١٢ أغسطس الساعة ٤:٣٠مساء من خلال الرابط

techchampions.sa/live.