شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ممرض بمستشفى الصحة النفسية على يد مريض والان نبدء بالتفاصيل

- المريض وجه عدة طعنات للممرض في أثناء زيارة منزلية

- مطالباتٌ بمرافقة فرق أمنية للممرضين عند زيارة المرضى النفسيين في المنازل

لقي ممرض مجمع إدارة الصحة النفسية في الرياض "الأمل سابقاً" مصرعه إثر عدة طعنات نافذة وجهها له أحد المرضي في اثناء زيارة علاج منزلية .

ونعى "المجمع" المجني علية قائلا: "ينعى مجمع إرادة للصحة النفسية في الرياض اختصاصي التمريض في قسم الرعاية الصحية المنزلية الزميل عبدالكريم بن خلف المطيري، رحمه الله، الذي تعرَّض للقتل ظهر الاثنين أثناء تأديته عمله في الرعاية الصحية المنزلية لأحد المستفيدين. إنا لله وإنا إليه راجعون". مؤكدا، أن الجهات الأمنية باشرت إجراءات التحقيق، وتمكَّنت من ضبط الجاني.

وعلمت "اليوم" أن المقتول عبدالكريم المطيري يعمل اختصاصي تمريض في قسم الرعاية الصحية المنزلية، وكان يقوم بعمله مع أحد المستفيدين حينما سدَّد له طعنات عدة، ، تسبَّبت في وفاته.

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وبينت المصادر أن الممرض كان قد توجَّه إلى منزل المريض النفسي حاملاً معه علاج آخر الشهر، وهي خدمة تقدمها الصحة النفسية للمرضى النفسيين.

ويتم من خلال هذه الخدمة توصيل العلاج إلى منازل المرضى، لكنَّ المريض النفسي بادر بتوجيه طعنات قاتلة، أدت إلى وفاة الممرض.

يذكر أن الممرض الضحية، هو أبٌ لطفل، ويوصف بين زملائه بأنه من خيرة مُمرضي المركز.

وقد كانت هناك مطالباتٌ منذ فترة بمرافقة فرق أمنية للممرضين عند زيارة المرضى النفسيين في المنازل.