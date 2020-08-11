التعليم تنهي تكليف قادة المدارس الأهلية وتوجه بتعيين مواطنين مؤهلين

2020-08-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

قررت وزارة التعليم إنهاء تكليف جميع قائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية المكلفين من الوزارة، في جميع المراحل التعليمية اعتبارًا من تاريخ اليوم الثلاثاء 11 أغسطس واستبدالهم بكوادر سعودية مؤهلة.

Advertisements

وتضمن التعميم الصادر من نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي لمديري التعليم في المناطق والمحافظات التوجيه بإنهاء تكليف جميع قائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية المكلفين من قبل الوزارة في جميع المراحل التعليمية اعتبارًا من تاريخه ومتابعة تنفيذ ذلك، وإبلاغ المستثمرين بمضمونه.

وطلبت الوزارة في التعميم، من المدارس الأهلية، بتعيين قادة سعوديين مؤهلين على حسابها.

المزيد

جديد الأخبار