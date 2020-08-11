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التعليم تنهي تكليف قادة المدارس الأهلية وتوجه بتعيين مواطنين مؤهلين
في جميع المراحل التعليمية
متابعات الخليج 365 - الرياض
قررت وزارة التعليم إنهاء تكليف جميع قائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية المكلفين من الوزارة، في جميع المراحل التعليمية اعتبارًا من تاريخ اليوم الثلاثاء 11 أغسطس واستبدالهم بكوادر سعودية مؤهلة.
وتضمن التعميم الصادر من نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي لمديري التعليم في المناطق والمحافظات التوجيه بإنهاء تكليف جميع قائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية المكلفين من قبل الوزارة في جميع المراحل التعليمية اعتبارًا من تاريخه ومتابعة تنفيذ ذلك، وإبلاغ المستثمرين بمضمونه.
وطلبت الوزارة في التعميم، من المدارس الأهلية، بتعيين قادة سعوديين مؤهلين على حسابها.
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