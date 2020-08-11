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اللواء القرني قائدًا لـ قوة حفر الباطن

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2020-08-11

اللواء القرني قائدًا لـ قوة حفر الباطن

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد آل سعود، محافظ حفر الباطن اليوم بمكتبه بمقر الضيافة بالمحافظة قائد قوة حفر الباطن اللواء منصور عبدالله القرني بمناسبة تعيينه قائدًا للقوة بحضور قائد القوة السابق اللواء محمد عبدالرحمن الرويس.

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وأشاد سموه بكفاءة رجال القوات العسكرية من كافة القطاعات الذين يضحون بأنفسهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن، مؤكدًا سموه ما تحظى به القطاعات العسكرية من دعم من قيادتنا الرشيدة واهتمامها بتطويرها.

وفي نهاية الاستقبال قدم الأمير منصور بن محمد آل سعود محافظ حفر الباطن درعًا تذكاري لسعادة اللواء الرويس وذلك نظير جهده كما قدم سمو الشكر له على ما بذله خلال الفترة الماضية.



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