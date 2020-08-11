- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نصحت القوات الخاصة لأمن الطرق، المسافرين باتباع أربعة إجراءات؛ لتفادي النوم أثناء القيادة، خاصة أثناء القيادة على المسافات الطويلة.
وجاءت أولى تلك النصائح، بضرورة التوقف عن القيادة كل ثلاث ساعات، وثانيها: المشي قليلاً واستنشاق الهواء النقي؛ لأنه ينعش الجسد والروح، ومفيد للتركيز.
وثالث نصائح "أمن الطرق" لتجنب النوم أثناء القيادة هي: ضرورة الحرص على بقاء أحد الأشخاص المرافقين للسائق يقظاً، وأخيراً تفادي مواصلة القيادة بعد الاستراحة إذا كان السائق لايزال يشعر بالتعب.
11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441 06:29 PM
خاصة على المسافات الطويلة التي تستمر لساعات
نصحت القوات الخاصة لأمن الطرق، المسافرين باتباع أربعة إجراءات؛ لتفادي النوم أثناء القيادة، خاصة أثناء القيادة على المسافات الطويلة.
وجاءت أولى تلك النصائح، بضرورة التوقف عن القيادة كل ثلاث ساعات، وثانيها: المشي قليلاً واستنشاق الهواء النقي؛ لأنه ينعش الجسد والروح، ومفيد للتركيز.
وثالث نصائح "أمن الطرق" لتجنب النوم أثناء القيادة هي: ضرورة الحرص على بقاء أحد الأشخاص المرافقين للسائق يقظاً، وأخيراً تفادي مواصلة القيادة بعد الاستراحة إذا كان السائق لايزال يشعر بالتعب.
، "أمن الطرق": 4 نصائح لتفادي النوم أثناء القيادة.. تعرّف عليها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "أمن الطرق": 4 نصائح لتفادي النوم أثناء القيادة.. تعرّف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.