محمد بن مسعود - الدمام - 11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441 06:16 PM صالح النهابي يُرزق بـ"عدي" صالح النهابي يُرزق بـ"عدي" رزق صالح إبراهيم النهابي بمولود اتفق هو وزوجته على تسميته "عُدي"، جعله الله من مواليد السعادة وأقرّ به أعين والديه. الكلمات المفتاحية ، صالح النهابي يُرزق بـ"عدي" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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