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عُثر ليلة أمس على "مفقود بيشة"، الشاب سعود تركي بن مران السعدي، متوفى في الصحراء بالقرب من هجرة حبية التابعة لمحافظة تثليث .
جاء ذلك بعد أن ظلّ "سعود" مفقودًا منذ 12 يومًا بعد خروجه من منزله بمركز النقيع شمال بيشة على سيارته .
وكانت الجهات الأمنية وفرق البحث وذوو المفقود يبحثون عن الشاب "سعود السعدي" بعد أن فقد منذ قرابة 12 يومًا بعد خروجه من منزله بشمال بيشة وكان يقود سيارة داتسن .
وبعد بحث استمر قرابة 12 يومًا في العديد من المناطق الوعرة والكثبان الرملية عثر أحد المواطنين على المفقود وقد فارق الحياة في صحراء بالقرب من هجرة حبية التابعة لمحافظة تثليث .
11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441 05:54 PM
بعدما خرج من منزله بمركز النقيع قبل 12 يومًا
عُثر ليلة أمس على "مفقود بيشة"، الشاب سعود تركي بن مران السعدي، متوفى في الصحراء بالقرب من هجرة حبية التابعة لمحافظة تثليث .
جاء ذلك بعد أن ظلّ "سعود" مفقودًا منذ 12 يومًا بعد خروجه من منزله بمركز النقيع شمال بيشة على سيارته .
وكانت الجهات الأمنية وفرق البحث وذوو المفقود يبحثون عن الشاب "سعود السعدي" بعد أن فقد منذ قرابة 12 يومًا بعد خروجه من منزله بشمال بيشة وكان يقود سيارة داتسن .
وبعد بحث استمر قرابة 12 يومًا في العديد من المناطق الوعرة والكثبان الرملية عثر أحد المواطنين على المفقود وقد فارق الحياة في صحراء بالقرب من هجرة حبية التابعة لمحافظة تثليث .
، العثور على "مفقود بيشة" متوفى في الصحراء ،
المصدر : الخليج 365
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