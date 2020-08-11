، "بصمة" تختتم الملتقى الأول لدعم المصابین بالأمراض الوراثیة بحضور 436 مصابًا ومهتمًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - دشنت أكاديميتها بالشراكة مع "الجميح الخيرية"

اختتمت جمعیة "بصمة" لدعم المصابین بالأمراض الوراثیة الملتقى الافتراضي عبر منصة Webnar بمشاركة المصابين وذوويهم والمهتمين، حيث جاوز 436.

وتم افتتاح الملتقى بكلمة رئیس الجمعیة بندر الشھري، ثم دشنت عقب ذلك جمعیة بصمة لدعم المصابین بالأمراض الوراثیة الملتقى الأول للجمعية أكادیمیة بصمة بالشراكة مع مؤسسة الجمیح الخیریة .

وكانت الجلسة الأولى قد بدأت بعنوان محطات وراثية مع الدكتورة أمل الهاشم استشارية أمراض أطفال ووراثة أستاذ مشارك في جامعة الفيصل، نائب رئيس الجمعية السعودية للطب الوراثي، واستكملت الجلسة مع الدكتورة لمياءالسبيعي بعنوان العنایة بالمریض بالأمراض الوراثیة في المنزل مستشارة اْمراض وأورام وراثية بمستشفى الحرس الوطني بالرياض .

وانطلقت الجلسة الثانية بلقاء مع الاخصائية ملاك المعيقل للحديث عن فحص ما قبل الزواج ، وتحدث الأستاذ الدكتورةعبدالعزيز العثمان أستاذ واستشاري التغذية السريرية ورئيس جمعية التغذية السريرية عن التغذية العلاجية لمريض الوراثة .

واختتمت الجلسات بلقاء الدكتور وليد السحيباني أخصائي الطب النفسي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحديث عن مريض الوراثة وحالته النفسية.

من جانبه قالت عبير الحسن المدیر التنفیذي للأكادیمیة أن الهدف من الأكاديمية تقديم خدمة مجتمعية تتمثل في إنتاج محتوى تدريبي ذي جودة ينطلق من أهداف جمعية بصمة لدعم المصابين بالأمراض الوراثية .

وأشارت أن فروع الأكاديمية تتميز بالتنوع لخدمة قطاعات المجتمع المحلي والصحي وغير الربحي ليشمل قطاعات الإدارة والقيادة التطويرية، والموارد البشرية والتدريب، والمؤسسات غير الربحية، والعلاقات العامة والإعلام، والمستشفيات والإدارة الطبية، والاستشارات في مجال الوقاية.

وتابعت "الحسن"، تسعى أكاديمية بصمة إلى التميز والارتقاء في المفهوم الصحي، الذي أصبح ضرورة مع الأحداث وفرصة للارتقاء بالمجتمع والنهوض به، من خلال الخدمات التي تقدمها ومنها: تقديم الاستشارات الوراثية في مجال الوقاية، توعية المجتمع في مجال الأمراض الوراثية، وتهيئة الطلاب الموهوبين في المجال الصحي وخريجي كليات العلوم والطب تهيئة كوادر المتطوعين الراغبين في الانضمام للجمعية، ومناقشة المقالات والأبحاث العلمية المتعلقة بالأمراض الوراثية.

فیما صرحت رئیس إدارة خدمة المستفیدین بالجمعية ھدیل الطليحي عن الخدمات المقدمة من جمعیة بصمة للمصابین وذویھم والمھتمین بالأمراض الوراثیة،

واحتوى الملتقى على جلسات مختصة بالأمراض الوراثیة، واختتم بتوصیات من سياف المويهي عضو مجلس الإدارة ببصمة جاء فيها التأكيد على دور المرشد الوراثي ودور المشورة الوراثية في متابعة علاج مريض الأمراض الوراثية. وعلى أهمية ودور مجموعات الدعم في تعزيز الصحة النفسية للعائلات.