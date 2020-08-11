، كورونا في 3 دول.. العراق: 3396 إصابة جديدة وأذربيجان تسجل 3 وفيات إضافية ،

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سجلت العراق 3396 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 156995 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي تسجيل 67 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5531 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 2312 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 112102 حالة شفاء.
أذربيجان
سجلت أذربيجان 84 حالة إصابة جديدة و3 حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية فيما تعافى 214 شخصاً من الفيروس.
وأفادت وكالة أذرتاج أنه تم تسجيل 33 ألفاً و731 حالة إصابة في البلاد إلى الآن وتعافى 30 ألفاً و856 مصاباً منهم بالعلاج وتوفي 495 مريضاً، ويستمر علاج 2380 مريضاً حالياً لدى المستشفيات الخاصة.
أوكرانيا
سجلت أوكرانيا 1158 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل عدد المصابين الإجمالي إلى 83 ألفاً و115 شخصاً.
وأفادت وزارة الصحة الأوكرانية أنه ارتفعت حالات الوفاة جراء الفيروس إلى 1951 حالة وفاة، فيما تعافت 44 ألفا و934 حالة.فيروس كورونا الجديد
كورونا في 3 دول.. العراق: 3396 إصابة جديدة وأذربيجان تسجل 3 وفيات إضافيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-11
سجلت العراق 3396 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 156995 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي تسجيل 67 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5531 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 2312 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 112102 حالة شفاء.
أذربيجان
سجلت أذربيجان 84 حالة إصابة جديدة و3 حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية فيما تعافى 214 شخصاً من الفيروس.
وأفادت وكالة أذرتاج أنه تم تسجيل 33 ألفاً و731 حالة إصابة في البلاد إلى الآن وتعافى 30 ألفاً و856 مصاباً منهم بالعلاج وتوفي 495 مريضاً، ويستمر علاج 2380 مريضاً حالياً لدى المستشفيات الخاصة.
أوكرانيا
سجلت أوكرانيا 1158 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل عدد المصابين الإجمالي إلى 83 ألفاً و115 شخصاً.
وأفادت وزارة الصحة الأوكرانية أنه ارتفعت حالات الوفاة جراء الفيروس إلى 1951 حالة وفاة، فيما تعافت 44 ألفا و934 حالة.
11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
05:46 PM
أوكرانيا: وصل إجمالي المصابين إلى 83 ألفاً و115 شخصاً
سجلت العراق 3396 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 156995 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي تسجيل 67 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5531 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 2312 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 112102 حالة شفاء.
أذربيجان
سجلت أذربيجان 84 حالة إصابة جديدة و3 حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية فيما تعافى 214 شخصاً من الفيروس.
وأفادت وكالة أذرتاج أنه تم تسجيل 33 ألفاً و731 حالة إصابة في البلاد إلى الآن وتعافى 30 ألفاً و856 مصاباً منهم بالعلاج وتوفي 495 مريضاً، ويستمر علاج 2380 مريضاً حالياً لدى المستشفيات الخاصة.
أوكرانيا
سجلت أوكرانيا 1158 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل عدد المصابين الإجمالي إلى 83 ألفاً و115 شخصاً.
وأفادت وزارة الصحة الأوكرانية أنه ارتفعت حالات الوفاة جراء الفيروس إلى 1951 حالة وفاة، فيما تعافت 44 ألفا و934 حالة.
، كورونا في 3 دول.. العراق: 3396 إصابة جديدة وأذربيجان تسجل 3 وفيات إضافية ،
المصدر : الخليج 365
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