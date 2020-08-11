- 1/3
- 2/3
- 3/3
ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الثلاثاء)، أنه جرى تسجيل 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وبينت أن حالات الوفاة الجديدة سُجلت في مدينة يطا بمحافظة الخليل وبلدة بيت فجار بمحافظة بيت لحم وبلدة عبوين بمحافظة رام الله والبيرة.
وأضافت أن محافظة الخليل سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة وهو 182 حالة تليها القدس المحتلة بواقع 161 إصابة، كما سجل قطاع غزة ثلاث إصابات جديدة.
وأشارت الوزيرة إلى وجود 21 من مصابي كورونا في غرف العناية المركزة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الصناعي.
فيروس كورونا الجديد
حصيلة 24 ساعة.. إصابة 476 فلسطينياً بـ"كورونا" ووفاة 3صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-11
ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الثلاثاء)، أنه جرى تسجيل 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وبينت أن حالات الوفاة الجديدة سُجلت في مدينة يطا بمحافظة الخليل وبلدة بيت فجار بمحافظة بيت لحم وبلدة عبوين بمحافظة رام الله والبيرة.
وأضافت أن محافظة الخليل سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة وهو 182 حالة تليها القدس المحتلة بواقع 161 إصابة، كما سجل قطاع غزة ثلاث إصابات جديدة.
وأشارت الوزيرة إلى وجود 21 من مصابي كورونا في غرف العناية المركزة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الصناعي.
11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
04:46 PM
تنويم 21 مريضاً بغرف العناية المركزة
ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الثلاثاء)، أنه جرى تسجيل 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وبينت أن حالات الوفاة الجديدة سُجلت في مدينة يطا بمحافظة الخليل وبلدة بيت فجار بمحافظة بيت لحم وبلدة عبوين بمحافظة رام الله والبيرة.
وأضافت أن محافظة الخليل سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة وهو 182 حالة تليها القدس المحتلة بواقع 161 إصابة، كما سجل قطاع غزة ثلاث إصابات جديدة.
وأشارت الوزيرة إلى وجود 21 من مصابي كورونا في غرف العناية المركزة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الصناعي.
، حصيلة 24 ساعة.. إصابة 476 فلسطينياً بـ"كورونا" ووفاة 3 ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة 24 ساعة.. إصابة 476 فلسطينياً بـ"كورونا" ووفاة 3 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.