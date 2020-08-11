شكرا لمتابعة خبر عن مطالبات بالقبض على "مجاهر الطايف" بعد اعترافه بميوله الجنسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): طالب العديد من المواطنين، بالقبض على شاب ثلاثيني اعترف بميوله الجنسية الشاذة خلال مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك". طالب العديد من المواطنين، بالقبض على شاب ثلاثيني اعترف بميوله الجنسية الشاذة خلال مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك". ورفع المواطنون، وسم "مجاهر الطايف" للتعبير عن غضبهم من تصريحاته، مؤكدين أنه طلب كذلك من الأطفال والمراهقين التواصل معه.

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