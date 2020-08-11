شكرا لمتابعة خبر عن “التعليم” تحدد موعدًا جديدًا لتقديم طلبات نقل الإداريين والإداريات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أعلنت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، في تعميم لها، وجهته لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات عن موعدًا جديدًا لتقديم طلبات النقل للإداريين والإداريات.
وقالت الوزارة ستبدأ فترة رفع طلبات النقل اعتبارًا من تاريخ 1/ 7 من كل عام هجري ولمدة شهر، حيث يتم رفع الطلب عن طريق الخدمة الذاتية في نظام فارس.
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