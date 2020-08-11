شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تعلن حاجتها لمعلمين ومعلمات لتسجيل دروس للتعليم عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت وزارة التعليم اليوم، الثلاثاء، تعميماً لكافة إدارتها في المحافظات والمناطق أعلنت من خلاله عن حاجتها لمعلمين ومعلمات لتسجيل دروس للتعليم عن بعد.

وذكرت الوزارة أن ترشيح المعلمين والمعلمات سيكون وفقا لمعايير عددية ونوعية لكل تخصص، كما سيخضع المعلم لمقابلة شخصية.

أعلنت الوزارة موافقتها على تشكيل لجان لإجراء المقابلات الشخصية للمعلمين والمعلمات في كل تخصص، بجانب تشكيل اللجنة الإشرافية على لجان المقابلات.