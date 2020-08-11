شكرا لمتابعة خبر عن مشهد صادم لأحد المتنزهات بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): وثق فيديو صادم أحد المتنزهات بمنطقة عسير ، بعد أن تعرض للتشويه ، بعد ان تناثرت المهملات على أرض المتنزه بشكل مقزز. وثق فيديو صادم أحد المتنزهات بمنطقة عسير ، بعد أن تعرض للتشويه ، بعد ان تناثرت المهملات على أرض المتنزه بشكل مقزز. وطالب حساب طقس عبر "تويتر" بأن فرض القوانين وسن العقوبات الرادعة اصبح ضرورة حتمية لايقاف العبث بالمنتزهات العامة .

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