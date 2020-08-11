شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. جرائم كبرى ارتكبها أخطبوط الشرقية قبل إيقافه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، يوم أمس، عن إيقاف تاجر شهير نسج شبكة علاقات فاسدة لتنمية تجارته بطرق غير مشروعة.

وسلط مقطع فيديو، نشرته قناة الإخبارية، الضوء على هذا التاجر، والذى أطلق عليه لقب "أخطبوط الشرقية"، حيث قدم 20 مليون ريال رشاوي مالية وعينية، كما تم ضبط 10 مسؤولين قبلوا رشاوي منه، مقابل تمرير صفقات لصالحه.

كما تورط التاجر في عمليات غسيل أموال وتزوير، الأمر الذى رفع ثروته وقيمة عقاراته فوق المليار ريال، بجانب حصوله على قروض غير نظامية داخل وخارج المملكة بأسماء موظفي الشركة.