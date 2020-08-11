شكرا لمتابعة خبر عن لجنة سوق العمل: الممارسات غير الشرعية تأتي من العمالة غير الماهرة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال رئيس لجنة سوق العمل المهندس منصور الشتري أن أغلب الممارسات غير الشرعية ، تأتي من العمالة غير الماهرة التي كونت علاقات وعرفت الأنظمة وأسرار العمل التجاري .

وتابع الشتري بأن العمالة دعمت علاقاتها وبذلك استطاعت أن تقوم بممارسات غير شرعية من غسيل أموال وغش التجاري وغيرها.

وطالب رئيس اللجنة بأن تسن وزارة الداخلية والموارد البشرية قوانين تحد من تواجد العمالة غير الماهرة، بالمملكة .