شكرا لمتابعة خبر عن «النقل» تعلن نتائج المتقدمين على مبادرة دعم العاملين في توجيه المركبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الثلاثاء، عن نتائج المتقدمين على مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: للمتقدمين على مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات؛ يمكنكم الآن معرفة مدى استحقاقكم من عدمه، من خلال بوابة الدعم عبر الرابط التالي: هنا

وفي السياق نفسه، أكدت هيئة النقل، أنه سيتم صرف الدعم قريبا، وذلك من قبل الجهات المعنية.