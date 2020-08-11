شكرا لمتابعة خبر عن «النقل» تعلن نتائج المتقدمين على مبادرة دعم العاملين في توجيه المركبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الثلاثاء، عن نتائج المتقدمين على مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات.
وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: للمتقدمين على مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات؛ يمكنكم الآن معرفة مدى استحقاقكم من عدمه، من خلال بوابة الدعم عبر الرابط التالي: هنا
وفي السياق نفسه، أكدت هيئة النقل، أنه سيتم صرف الدعم قريبا، وذلك من قبل الجهات المعنية.
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