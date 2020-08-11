رسميًّا.. عدد حالات التعافي الجديد من كورونا بالمدن والمحافظات

تصدرت مدينة المدينة المنورة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلة شفاء 123 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 255118 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة كورونا.

وتم تعافي (111 في أبها 96 في مكة المكرمة 95 في الرياض 81 في ينبع 79 في الهفوف 62 في حفر الباطن 61 في جدة 51 في حائل 44 في المبرز 42 في بريدة 42 في الطائف 40 في جازان 30 في الخرج 29 في الدمام 27 في خميس مشيط 26 في نجران 25 في عنيزة 25 في الرس 24 في سكاكا 22 في الحرجة 20 في أبوعريش).

كما تم تعافي (19 في القطيف 17 في تبوك 14 في خليص 13 في الظهران 13 في عيون الجواء 13 في العلا 11 في النعيرية 10 في العيدابي 10 في الخبر 10 في سبت العلاية 10 في رياض الخبراء 9 في شرورة 9 في صبيا 9 في وادي الدواسر 8 في الشنان 8 في بقيق 8 في الشملي 8 في يدمة 8 في مهد الذهب 8 في بيش 8 في القنفذة 7 في الأسياح 7 في الزل في 7 في تبالة 7 في بلجرشي 7 في المذنب 7 في راس تنورة).

بينما تم تعافي (6 في أحد رفيدة 6 في المجمعة 6 في الجبيل 6 في حوطة بني تميم 6 في ظهران الجنوب 6 في رجال المع 6 في بللسمر 6 في البشائر 5 في النبهانية 5 في عفيف 5 في بيشة 5 في البدائع 5 في العيون 5 في بقعاء 5 في العيص 5 في الدرعية 4 في بدر الجنوب 4 في القوارة 4 في عرعر 4 في الدوادمي 4 في مليجة 4 في قصيباء 4 في القيصومة 4 في النماص 4 في فيفا 4 في ثريبان).

في حين تم تعافي (3 في موقق 3 في سميراء 3 في الحائط 3 في ضرية 3 في صفوى 3 في الحناكية 3 في خيبر 3 في تربة 3 في أملج 3 في رفحا 3 في السليل 3 في ضمد 2 في الموسم 2 في الدائر 2 في عقلة الصقور 2 في البرك 2 في الباحة 2 في المحاني 2 في الدلم 2 في قيا 2 في القوز 2 في أحد المسارحة 2 في صامطة 2 في المزاحمية 2 في المظيلف 2 في قرية العليا 2 في السحن 2 في الجفر).

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وأخيرًا تم تعافي (1 في أبوراكة 1 في الطوال 1 في رفائع الجمش 1 في عريعرة 1 في المضة 1 في طريف 1 في القحمة 1 في محايل 1 في رنية 1 في الخرمة 1 في القريات 1 في المخواة 1 في البجادية 1 في العقيق 1 في الوجه 1 في ضبا 1 في دومة الجندل 1 في البكيرية 1 في الخفجي 1 في القرى 1 في الريث 1 في الحمنة 1 في وثيلان 1 في القريع).

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 1521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 291468 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 1640 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 255118 حالة، كما تم تسجيل 34 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3233 حالة.

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