الصحة: تسجيل 1521 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة 34 حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 291468 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 1640 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 255118 حالة، كما تم تسجيل 34 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3233 حالة.

وكانت وزارة الصحة، أكدت عدم صحة الرسالة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن ارتباط تجلطات الدم بالمتعافين من فيروس كورونا الجديد.

ونشر المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي عبر حسابه على تويتر، فيديو أوضح من خلاله أن موضوع التخثرات أو الجلطات الوريدية التي تصيب أوردة الرئة أو غيرها من أوردة الجسم كالأطراف السفلية، موجودة في حالات حرجة أو متقدمة جدًّا من المرضى.

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وتابع قائلًا: إن البروتوكولات العلاجية المطبقة في المملكة، تعطي اعتبار مهم جدًا لعملية قياس المخاطر الموجودة في الحالات المتقدمة، واستخدام الأدوية الملائمة لمنع حدوث الجلطات أو المساهمة في علاجها.

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