وزارة الصحة تعلن خريطة إصابات كورونا الجديدة بالمدن والمحافظات

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة؛ حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات، اليوم الثلاثاء 1521 إصابة، وجاءت الرياض في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 101 إصابات جديدة، وحلّت مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ88 حالة، وتم تسجيل 75 في الدمام 65 في المدينة المنورة 65 في الهفوف 51 في جازان 45 في حائل 41 في بريدة 39 في جدة 39 في ينبع 39 في المبرز 32 في حفر الباطن 28 في أبها 25 في الرس 24 في الطائف 22 في خميس مشيط 22 في بيش 21 في الظهران 21 في رجال المع 21 في وادي الدواسر 20 في الجبيل 19 في نجران 17 في حوطة بني تميم 16 في الخبر).

كما تم تسجيل (15 في عنيزة 15 في شرورة 15 في الخفجي 15 في ساجر 14 في خليص 14 في البرك 14 في تبوك 14 في مهد الذهب 14 في بللسمر 13 في الدوادمي 13 في ضرما 12 في أبوعريش 12 في بيشة 11 في مليجة 11 في تثليث 11 في المذنب 10 في الخرج 9 في الأسياح 9 في المجمعة 9 في القطيف 9 في سبت العلاية 9 في تبالة 9 في حريملاء 9 في القنفذة 9 في الحجرة 8 في الطوال 8 في البجادية 8 في قلوة 8 في صبيا 8 في أملج 8 في ثريبان 8 في راس تنورة).

وتم تسجيل (7 في وادي بن هشبل 7 في البكيرية 7 في النعيرية 6 في عفيف 6 في الزل في 6 في نمرة 6 في عيون الجواء 6 في البدائع 6 في الحريق 6 في صامطة 6 في ضمد 6 في الجفر 5 في الشنان 5 في أحد رفيدة 5 في الدلم 5 في بقيق 5 في القريات 5 في المخواة 5 في النماص 5 في قرية العليا 4 في الرويضة 4 في سكاكا 4 في الكامل 4 في خيبر 4 في العلا 4 في تيماء 4 في ضبا 4 في السليل 4 في الدرعية 4 في الفرشة 4 في البشائر).

كما تم تسجيل (3 في الموسم 3 في بدر الجنوب 3 في رفائع الجمش 3 في عقلة الصقور 3 في الباحة 3 في القيصومة 3 في العيون 3 في الحناكية 3 في ليلى 3 في فيفا 2 في الدائر 2 في الحرجة 2 في العيدابي 2 في شواق 2 في رابغ 2 في القحمة 2 في الخرمة 2 في يدمة 2 في الأرطاوية 2 في تربة 2 في الوجه 2 في المزاحمية 2 في العيص).

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وأخيرًا تم تسجيل (1 في بطحاء 1 في خباش 1 في عريعرة 1 في محايل 1 في رنية 1 في قيا 1 في صوير 1 في صفوى 1 في أحد المسارحة 1 في بلجرشي 1 في العقيق 1 في طبرجل 1 في بقعاء 1 في القويعية 1 في شقراء 1 في سلوى 1 في وادي الفرع 1 في الحمنة 1 في القريع).

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 1521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 291468 حالة، وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 1640 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 255118 حالة، كما تم تسجيل 34 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3233 حالة.

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