بالفيديو والصور.. مصرع شاب في حادث مأساوي بجازان

على الطريق الدولي شمال محافظة أبوعريش
لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، صباح اليوم الثلاثاء، على الطريق الدولي شمال محافظة أبوعريش، إثر اصطدام سيارة من نوع هايلوكس بشاحنة.
وذكرت مصادر لـ«عاجل» أن فرقًا من الدفاع المدني والهلال الأحمر بالإضافة إلى دوريات المرور باشرت الحادث، وقام رجال الدفاع المدني بإجراء عمليات قص لحديد السيارة، وإخراج الشاب الذي فارق الحياة؛ بسبب قوة الاصطدام فيما تولت سيارة الإسعاف نقل المصاب من موقع الحادث.
وسارعت دوريات المرور إلى تنظيم حركة السير وفك الاختناقات وإبعاد المتجمهرين كي تباشر الفرق المساندة مهامها دون أي عوائق، والتعرّف على أسباب وقوع الحادث.
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