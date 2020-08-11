حج / أمين علماء الهند ينوه بجهود المملكة لإقامة فريضة الحج لهذا العام



الرياض 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

نوه الأمين العام لجمعية علماء الهند المركزية الدكتور عزيز أحمد القاسمي بالجهود التي قدمتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين، وفق الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية تجاه فيروس

وأوضح الدكتور القاسمي أن المملكة أقامت فريضة الحج لهذا العام وحققت مقاصد الشريعة في المحافظة على الأنفس وحماية قاصدي بيت الله الحرام ، مبينًا أن قيادة المملكة أولت خدمة الإسلام ورعاية شؤون الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار جل اهتمامها وبذلت الغالي والنفيس لخدمتهم ورعايتهم.

وأكد الأمين العام لجمعية علماء الهند المركزية أن حج هذا العام الاستثنائي سخرت فيه المملكة كل الإمكانيات لتوفير سبل الراحة والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام ليؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة وسلامة، سائلاً الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لكل خير، وأن يجزيهما خير الجزاء، وأن يديم على المملكة أمنها واستقراراها وأن يصرف عنها الوباء والبلاء.

// انتهى //

17:51ت م

0142



الرياض 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسنوه الأمين العام لجمعية علماء الهند المركزية الدكتور عزيز أحمد القاسمي بالجهود التي قدمتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين، وفق الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية تجاه فيروس كورونا وأوضح الدكتور القاسمي أن المملكة أقامت فريضة الحج لهذا العام وحققت مقاصد الشريعة في المحافظة على الأنفس وحماية قاصدي بيت الله الحرام ، مبينًا أن قيادة المملكة أولت خدمة الإسلام ورعاية شؤون الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار جل اهتمامها وبذلت الغالي والنفيس لخدمتهم ورعايتهم.وأكد الأمين العام لجمعية علماء الهند المركزية أن حج هذا العام الاستثنائي سخرت فيه المملكة كل الإمكانيات لتوفير سبل الراحة والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام ليؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة وسلامة، سائلاً الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لكل خير، وأن يجزيهما خير الجزاء، وأن يديم على المملكة أمنها واستقراراها وأن يصرف عنها الوباء والبلاء.// انتهى //17:51ت م0142

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