السعودية اليوم / أمانة عسير وبلدياتها تسجل 668 مخالفةً خلال أسبوع



أبها 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

أتلفت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها خلال أسبوع أكثر من 1600كجم من المواد الغذائية الفاسدة، ضمن الجهود الرقابية على أسواق المنطقة.

وأوضح مدير عام الرخص و الرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي، أن الحملات الرقابية جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، مؤكداً أنه تم تسجيل 668 مخالفةً على منشآت تجارية في مختلف محافظات المنطقة ، وذلك بعد أكثر من 3518 جولة ميدانية قام بها المراقبون خلال أيام عيد الأضحى.

وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عددٍ من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات النظامية المعمول بها، وغيرها من المخالفات.

ودعت أمانة المنطقة المواطنين والمقيمين للتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

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17:50ت م

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