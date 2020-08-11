السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من بيت لحم



بيت لحم 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم شابين فلسطينيين من محافظة بيت لحم .

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من فاروق مأمون بدير من مخيم عايدة شمالا، وخالد جمال سلهب من منطقة الكركفة وسط مدينة بيت لحم، بعد مداهمة منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

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17:38ت م

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