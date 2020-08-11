السعودية اليوم / أوكرانيا تسجل 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كييف 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

سجلت أوكرانيا 1158 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الأوكرانية أنه ارتفعت حالات الوفاة جراء الفيروس إلى 1951 حالة وفاة، فيما تعافت 44 ألفا و934 حالة .

// انتهى //

17:21ت م

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كييف 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسسجلت أوكرانيا 1158 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل عدد المصابين الإجمالي إلى 83 ألفا و115 شخص.وأفادت وزارة الصحة الأوكرانية أنه ارتفعت حالات الوفاة جراء الفيروس إلى 1951 حالة وفاة، فيما تعافت 44 ألفا و934 حالة .// انتهى //17:21ت م0134

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