السعودية اليوم / أذربيجان تسجل 3 حالات وفاة و84 إصابة جديدة بفيروس كورونا



باكو 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

سجلت أذربيجان 84 حالة إصابة جديدة و3 حالات وفاة جراء فيروس

وأفادت وكالة أذرتاج أنه تم تسجيل 33 ألفا و731 حالة إصابة في البلاد إلى الآن وتعافى 30 ألفا و856 مصاباً منهم بالعلاج وتوفي 495 مريضاً ويستمر علاج 2380 مريضاً حالياً لدى المستشفيات الخاصة.

// انتهى //

17:18ت م

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باكو 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسسجلت أذربيجان 84 حالة إصابة جديدة و3 حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية فيما تعافى 214 شخصاً من الفيروس.وأفادت وكالة أذرتاج أنه تم تسجيل 33 ألفا و731 حالة إصابة في البلاد إلى الآن وتعافى 30 ألفا و856 مصاباً منهم بالعلاج وتوفي 495 مريضاً ويستمر علاج 2380 مريضاً حالياً لدى المستشفيات الخاصة.// انتهى //17:18ت م0133

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