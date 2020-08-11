السعودية اليوم / العراق تسجل 3396 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

سجلت العراق 3396 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي تسجيل 67 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5531 حالة وفاة, فيما تم تسجيل 2312 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 112102 حالة شفاء.

// انتهى //

17:17ت م

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بغداد 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسسجلت العراق 3396 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 156995 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي تسجيل 67 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5531 حالة وفاة, فيما تم تسجيل 2312 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 112102 حالة شفاء.// انتهى //17:17ت م0132

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