السعودية اليوم / فلسطين تسجل 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

سجلت فلسطين اليوم 476 إصابة جديدة بفيروس "

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي بلغت 57%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 42.4%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

وأشارت الوزرة إلى أن الإصابات الجديدة توزعت على محافظة الخليل (182)، ومحافظة نابلس (17)، ومحافظة بيت لحم (28)، محافظة قلقيلية (13)، ومحافظة رام الله والبيرة (44)، ومحافظة جنين (6)، ومحافظة أريحا والأغوار (12)، ومحافظة سلفيت (3)، ومحافظة طولكرم (7)، ومحافظة القدس (161)، بينها 53 إصابات في الضواحي، وقطاع غزة (3).

// انتهى //

17:17ت م

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رام الله 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسسجلت فلسطين اليوم 476 إصابة جديدة بفيروس " كورونا "، و345 حالة تعافٍ ، خلال الـ 24 ساعة الماضية .وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي بلغت 57%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 42.4%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.وأشارت الوزرة إلى أن الإصابات الجديدة توزعت على محافظة الخليل (182)، ومحافظة نابلس (17)، ومحافظة بيت لحم (28)، محافظة قلقيلية (13)، ومحافظة رام الله والبيرة (44)، ومحافظة جنين (6)، ومحافظة أريحا والأغوار (12)، ومحافظة سلفيت (3)، ومحافظة طولكرم (7)، ومحافظة القدس (161)، بينها 53 إصابات في الضواحي، وقطاع غزة (3).// انتهى //17:17ت م0130

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