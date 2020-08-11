السعودية اليوم / بلدية الوجه تضبط أكثر من 99 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة من خلال 125 جولة



الوجه 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

كثفت بلدية محافظة الوجه جولاتها الرقابية والتفتيشية خلال هذه الفترة التي تشهد فيها المحافظة إقبالاً لافتاً من السائحين والزوار من مختلف مناطق المملكة على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية في عدد من الأسواق والمجمعات التجارية بالمحافظة.

وأوضح مدير الخدمات ببلدية المحافظة عبدالله بن محمد الكعابنة أن مراقبي البلدية قاموا بأكثر من 125 جولة رقابية على عدد من المنشآت التجارية أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات منها مصادرة مايزيد عن 99 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 4 مخالفات بحق عدد من المنشآت، بسبب عدم تطبيقها للاشتراطات الصحية والنظامية, داعياً الجميع إلى التعاون مع بلدية المحافظة بالتبليغ عن المخالفات من خلال القنوات التي أتاحتها البلدية.

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16:32ت م

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