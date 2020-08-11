السعودية اليوم / بلدية العمرة تغلق 13 محل حلاقة بمكة المكرمة لعدم استيفائها للاشتراطات الصحية



مكة المكرمة 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

أغلقت وكالة شؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية 13 محل حلاقة ضمن نطاق البلدية لعدم استيفائها للاشتراطات الصحية والبروتوكولات الوقاية للوقاية من

أوضح ذلك رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح, أنه أُكد على المراقبين التأكد من الالتزام بـ "البروتوكولات" الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ، حيث نفذت 76 جولة رقابية ، نتج عنها إغلاق 13 محلا مخالفاً لعدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما رصدت 30 مخالفة صحية على بعض المحال ، إضافةً إلى تحرير 5 مخالفات لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وشدد على ضرورة التزام محال الحلاقة الرجالية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عبر تطبيق "البروتوكولات" الوقائية المعتمدة، منها إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء قناع الوجه «الكمامة» والقفازات، والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة، وتوفير جميع وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.

// انتهى //

16:26ت م

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مكة المكرمة 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسأغلقت وكالة شؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية 13 محل حلاقة ضمن نطاق البلدية لعدم استيفائها للاشتراطات الصحية والبروتوكولات الوقاية للوقاية من فيروس كورونا المستجد أوضح ذلك رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح, أنه أُكد على المراقبين التأكد من الالتزام بـ "البروتوكولات" الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ، حيث نفذت 76 جولة رقابية ، نتج عنها إغلاق 13 محلا مخالفاً لعدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما رصدت 30 مخالفة صحية على بعض المحال ، إضافةً إلى تحرير 5 مخالفات لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية.وشدد على ضرورة التزام محال الحلاقة الرجالية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عبر تطبيق "البروتوكولات" الوقائية المعتمدة، منها إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء قناع الوجه «الكمامة» والقفازات، والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة، وتوفير جميع وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.// انتهى //16:26ت م0126

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