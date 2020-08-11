السعودية اليوم / فرع جامعة الملك خالد بتهامة ينفذ عددًا من الفعاليات ضمن مبادرة حسن الوفادة



أبها 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

يواصل فرع جامعة الملك خالد بتهامة عسير تنفيذ فعاليات متنوعة ضمن مبادرة "حسن الوفادة", حيث شملت عددًا من الدورات التدريبية والندوات الثقافية، إضافة إلى القافلة الصحية، ومسابقة في الفن التشكيلي، التي انطلقت في منتصف شهر ذي القعدة وتستمر حتى نهاية شهر ذي الحجة الجاري.

وأوضح المشرف العام على فرع الجامعة بتهامة الدكتور أحمد عاطف الشهري أن جميع الفعاليات تنفذ ضمن ضوابط الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى تركيز محتوى الندوات والدورات التدريبية على التوعية والتثقيف بكيفية التعاطي مع جائحة

من جهته أبان وكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالفرع الدكتور عبد الله حسن الشهري أن الفرع نفذ 6 دورات تدريبية وندوات تثقيفية حول جائحة كورونا بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس، وذلك عن طريق شبكة الإنترنت تطبيقًا لإجراءات التباعد الاجتماعي ،كما نفذ عدد من الفعاليات الصحية ضمن فعالية "القافلة الصحية"، التي هدفت إلى نشر الوعي الصحي وأهمية الكشف المبكر، مستهدفة طلاب وطالبات الفرع وزوار وأهالي محافظات تهامة، كذلك وزع عدد من النشرات الصحية التوعوية ضمن الفعالية، إضافة إلى توزيع المعقمات والكمامات على المجتمع، وتقديم خدمات الكشف الطبي بمشاركة فريق طبي متخصص.

// انتهى //

16:22ت م

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أبها 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسيواصل فرع جامعة الملك خالد بتهامة عسير تنفيذ فعاليات متنوعة ضمن مبادرة "حسن الوفادة", حيث شملت عددًا من الدورات التدريبية والندوات الثقافية، إضافة إلى القافلة الصحية، ومسابقة في الفن التشكيلي، التي انطلقت في منتصف شهر ذي القعدة وتستمر حتى نهاية شهر ذي الحجة الجاري.وأوضح المشرف العام على فرع الجامعة بتهامة الدكتور أحمد عاطف الشهري أن جميع الفعاليات تنفذ ضمن ضوابط الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى تركيز محتوى الندوات والدورات التدريبية على التوعية والتثقيف بكيفية التعاطي مع جائحة كورونا وسبل الحد والوقاية منها.من جهته أبان وكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالفرع الدكتور عبد الله حسن الشهري أن الفرع نفذ 6 دورات تدريبية وندوات تثقيفية حول جائحة كورونا بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس، وذلك عن طريق شبكة الإنترنت تطبيقًا لإجراءات التباعد الاجتماعي ،كما نفذ عدد من الفعاليات الصحية ضمن فعالية "القافلة الصحية"، التي هدفت إلى نشر الوعي الصحي وأهمية الكشف المبكر، مستهدفة طلاب وطالبات الفرع وزوار وأهالي محافظات تهامة، كذلك وزع عدد من النشرات الصحية التوعوية ضمن الفعالية، إضافة إلى توزيع المعقمات والكمامات على المجتمع، وتقديم خدمات الكشف الطبي بمشاركة فريق طبي متخصص.// انتهى //16:22ت م0125

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