السعودية اليوم / معهد الإدارة العامة ينجز دراستين عن جودة المراجعة الداخلية والبيانات المفتوحة في الأجهزة الحكومية



الرياض 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

أوضح معالي المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان أن المعهد يُنفِّذُ، ضمن أنشطته، دراساتٍ تطبيقيةً تهدف إلى تشخيص وفَهْم واستشراف القضايا الإدارية التي تواجه الأجهزة الحكومية بطُرُقٍ علمية للوصول إلى حلول عملية تدعم مُتخِذ القرار ، وذلك تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030؛ للوصولِ إلى تنميةٍ شاملةٍ ومُستَدَامةٍ في مختلف المجالات .

وكشف الدكتور السجان عن أول دارستين منجزتين خلال العام الحالي هما: دراسة "جودة المراجعة الداخلية في الوزارات في المملكة العربية

وأكّد أن المعهد واستشعاراً منه لأهمية المراجعة الداخلية التي تعدَّى دورها مراجعة الجوانب المالية والسجلات المحاسبية، ليشمل فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، والقيام بالمراجعة التشغيلية وتقييم الأداء، والتأكد من استخدام الموارد بكفاءة وفاعلية، وتمكين الجهات الحكومية من تحقيق أهدافها، وذلك من خلال فريق مختص قام بإعداد دراسة "جودة المراجعة الداخلية في الوزارات في المملكة العربية السعودية" نتج عنها بناء نموذج يسهم في تقييم جودة المراجعة الداخلية في الأجهزة العامة.

وأظهرت الدراسة متوسطات نتائج قياس الجودة للوزارات المشارِكة في الدراسة في جوانب المدخلات والعمليات والمخرجات مستويات مقبولة، كانت على التوالي (46%) و (52%)، و(56%). وبناءً على ذلك قدَّمت الدراسة توصياتٍ تفصيليةً لكل وزارة مشاركة بالدراسة لمعالجة القصور في كل الأجزاء، والمحاور التي ظهر فيها خلل تنوعت بمقدار الخلل ومستوى التقييم لهذه العناصر.

وأضاف معاليه أن المعهد قد بادر أيضاً بإجراء دراسة تطبيقية أخرى بعنوان: "نهج البيانات المفتوحة في الأجهزة الحكومية بالمملكة العربية السعودية"، وذلك لأهمية البيانات المفتوحة التي تسهم في تقديم الكثير من المنافع للقطاعَيْن العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد على حد سواء، من خلال إعادة إنتاجها وتحقيق الاستفادة منها في تعزيز الابتكار، والشفافية، والعدالة، والمساءلة، وتحسين كفاءة العمليات والخدمات العامة وغير ذلك. وقد بادر المعهد بتنفيذ هذه الدراسة بهدف رصد وتحليل واقع إتاحة البيانات الحكومية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية، وإعداد مؤشر وطني لتقييم مدى التزام الأجهزة الحكومية بإتاحة بياناتها وفقاً للمبادئ الأساسية للبيانات المفتوحة، إذ طبقت هذه الدراسة على (78) جهازاً حكوميًّا بالمملكة، وتبين وجود درجات متفاوتة بين الأجهزة الحكومية في إتاحة بياناتها. ووجَّهت الدراسة بضرورة العمل على إعداد إستراتيجية وطنية للبيانات المفتوحة، وإيجاد التشريعات والأنظمة واللوائح التي تضمن الاستخدام الأمثل لها والاستفادة منها، وتنفيذ دراسات تختصُّ بقياس الأثر الناتج عن تبنِّي نهج البيانات المفتوحة، وبحث المعوقات التي من الممكن أن تحول دون إتاحة الجهات الحكومية لبياناتها.

وأفاد معالي المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن تقارير خاصه أرسلت للمسؤولين في الأجهزة الحكومية المشاركة في الدراستَيْن، بهدف إطلاعهم على نتائجها وتوصياتها، واتخاذ ما يرونه مناسباً من واقع النتائج التي توصلت لها الدراستان.

// انتهى//

16:22ت م

0124



الرياض 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسأوضح معالي المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان أن المعهد يُنفِّذُ، ضمن أنشطته، دراساتٍ تطبيقيةً تهدف إلى تشخيص وفَهْم واستشراف القضايا الإدارية التي تواجه الأجهزة الحكومية بطُرُقٍ علمية للوصول إلى حلول عملية تدعم مُتخِذ القرار ، وذلك تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030؛ للوصولِ إلى تنميةٍ شاملةٍ ومُستَدَامةٍ في مختلف المجالات .وكشف الدكتور السجان عن أول دارستين منجزتين خلال العام الحالي هما: دراسة "جودة المراجعة الداخلية في الوزارات في المملكة العربية السعودية "، ودراسة "نهج البيانات المفتوحة في الأجهزة الحكومية بالمملكة العربية السعودية".وأكّد أن المعهد واستشعاراً منه لأهمية المراجعة الداخلية التي تعدَّى دورها مراجعة الجوانب المالية والسجلات المحاسبية، ليشمل فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، والقيام بالمراجعة التشغيلية وتقييم الأداء، والتأكد من استخدام الموارد بكفاءة وفاعلية، وتمكين الجهات الحكومية من تحقيق أهدافها، وذلك من خلال فريق مختص قام بإعداد دراسة "جودة المراجعة الداخلية في الوزارات في المملكة العربية السعودية" نتج عنها بناء نموذج يسهم في تقييم جودة المراجعة الداخلية في الأجهزة العامة.وأظهرت الدراسة متوسطات نتائج قياس الجودة للوزارات المشارِكة في الدراسة في جوانب المدخلات والعمليات والمخرجات مستويات مقبولة، كانت على التوالي (46%) و (52%)، و(56%). وبناءً على ذلك قدَّمت الدراسة توصياتٍ تفصيليةً لكل وزارة مشاركة بالدراسة لمعالجة القصور في كل الأجزاء، والمحاور التي ظهر فيها خلل تنوعت بمقدار الخلل ومستوى التقييم لهذه العناصر.وأضاف معاليه أن المعهد قد بادر أيضاً بإجراء دراسة تطبيقية أخرى بعنوان: "نهج البيانات المفتوحة في الأجهزة الحكومية بالمملكة العربية السعودية"، وذلك لأهمية البيانات المفتوحة التي تسهم في تقديم الكثير من المنافع للقطاعَيْن العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد على حد سواء، من خلال إعادة إنتاجها وتحقيق الاستفادة منها في تعزيز الابتكار، والشفافية، والعدالة، والمساءلة، وتحسين كفاءة العمليات والخدمات العامة وغير ذلك. وقد بادر المعهد بتنفيذ هذه الدراسة بهدف رصد وتحليل واقع إتاحة البيانات الحكومية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية، وإعداد مؤشر وطني لتقييم مدى التزام الأجهزة الحكومية بإتاحة بياناتها وفقاً للمبادئ الأساسية للبيانات المفتوحة، إذ طبقت هذه الدراسة على (78) جهازاً حكوميًّا بالمملكة، وتبين وجود درجات متفاوتة بين الأجهزة الحكومية في إتاحة بياناتها. ووجَّهت الدراسة بضرورة العمل على إعداد إستراتيجية وطنية للبيانات المفتوحة، وإيجاد التشريعات والأنظمة واللوائح التي تضمن الاستخدام الأمثل لها والاستفادة منها، وتنفيذ دراسات تختصُّ بقياس الأثر الناتج عن تبنِّي نهج البيانات المفتوحة، وبحث المعوقات التي من الممكن أن تحول دون إتاحة الجهات الحكومية لبياناتها.وأفاد معالي المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن تقارير خاصه أرسلت للمسؤولين في الأجهزة الحكومية المشاركة في الدراستَيْن، بهدف إطلاعهم على نتائجها وتوصياتها، واتخاذ ما يرونه مناسباً من واقع النتائج التي توصلت لها الدراستان.// انتهى//16:22ت م0124

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / معهد الإدارة العامة ينجز دراستين عن جودة المراجعة الداخلية والبيانات المفتوحة في الأجهزة الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.