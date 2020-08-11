السعودية اليوم / بلدية أملج تنفذ 560 جولة رقابة صحية وترفع 1280 طناً من النفايات خلال إجازة عيد الأضحى



أملج 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

واصلت بلدية محافظة أملج أعمالها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بتكثيف أعمال الرقابة الصحية والنظافة ورفع النفايات ومتابعة الخدمات التي تقدمها البلدية في المتنزهات والحدائق التي يقصدها الأهالي والزوار .

وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس غازي محمد العتيبي أن البلدية قامت بـ560 جولة على محلات المحافظة أسفرت عن إغلاق 23 منها وتحرير 47 مخالفة، ومصادرة 97 كجم، بالإضافة لذبح 1437 رأسا في مسلخ المحافظة والمطابخ التي سُمح لها بالذبح أيام .

وبين أن البلدية قامت في مجال الإصحاح والبيئي والنظافة برفع 1280 طناً من النفايات وتطهير حاويات النظافة والأرصفة بالمعقمات، مؤكداً حرص البلدية على تقديم أفضل الخدمات، ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة

// انتهى //

16:20ت م

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أملج 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسواصلت بلدية محافظة أملج أعمالها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بتكثيف أعمال الرقابة الصحية والنظافة ورفع النفايات ومتابعة الخدمات التي تقدمها البلدية في المتنزهات والحدائق التي يقصدها الأهالي والزوار .وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس غازي محمد العتيبي أن البلدية قامت بـ560 جولة على محلات المحافظة أسفرت عن إغلاق 23 منها وتحرير 47 مخالفة، ومصادرة 97 كجم، بالإضافة لذبح 1437 رأسا في مسلخ المحافظة والمطابخ التي سُمح لها بالذبح أيام .وبين أن البلدية قامت في مجال الإصحاح والبيئي والنظافة برفع 1280 طناً من النفايات وتطهير حاويات النظافة والأرصفة بالمعقمات، مؤكداً حرص البلدية على تقديم أفضل الخدمات، ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا في جميع الأنشطة.// انتهى //16:20ت م0123

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