شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 23 محلا وتحرير 47 مخالفة في أملج والان نبدء بالتفاصيل

واصلت بلدية محافظة أملج أعمالها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بتكثيف أعمال الرقابة الصحية والنظافة ورفع النفايات ومتابعة الخدمات التي تقدمها البلدية في المتنزهات والحدائق التي يقصدها الأهالي والزوار .

وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس غازي محمد العتيبي أن البلدية قامت بـ560 جولة على محلات المحافظة أسفرت عن إغلاق 23 منها وتحرير 47 مخالفة، ومصادرة 97 كجم، بالإضافة لذبح 1437 رأسا في مسلخ المحافظة والمطابخ التي سُمح لها بالذبح أيام .

وبين أن البلدية قامت في مجال الإصحاح والبيئي والنظافة برفع 1280 طناً من النفايات وتطهير حاويات النظافة والأرصفة بالمعقمات، مؤكداً حرص البلدية على تقديم أفضل الخدمات، ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا في جميع الأنشطة.