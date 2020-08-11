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أمير الرياض يناقش آلية التعليم عن بعد ومشروعات النقل بالمنطقة

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2020-08-11

أمير الرياض يناقش آلية التعليم عن بعد ومشروعات النقل بالمنطقة

خلال استقباله مديري التعليم والنقل

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان بن محسن الضلعان .
وقدم الوهيبي والضلعان التهنئة لسمو أمير منطقة الرياض بعيد الأضحى المبارك سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع باليمن والخير والمسرات .

وقد بادلهم سموه التهنئة بالعيد معرباً عن شكره لهم على ما أبدوه من مشاعر طيبة .
بعد ذلك بحث سمو أمير منطقة الرياض الموضوعات التي تهم المنطقة في مجالي التعليم والنقل .

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آلية التعليم عن بعد

واطلع على تقرير مقدم من تعليم الرياض عن المبادرات التي نفذت خلال جائحة ( كوفيد 19 ) ومسابقات النشاط الطلابي والدورات الرمضانية وآلية التعليم عن بعد عبر برامج التقنية وسبل التواصل الفعال مع الطلاب والطالبات واستثمار وقت الفراغ لديهم .

مشروعات النقل بالرياض

كما ناقش الأمير فيصل بن بندر مشاريع النقل في الرياض وآخر المستجدات والتطورات عليها في التنفيذ والصيانة .
وقدم مدير عام تعليم الرياض ومدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة شكرهم وامتنانهم لسموه على متابعته المباشرة وتوجيهاته في سبيل تطوير وتفعيل الأهداف المنشودة وتحقيقها بكامل وأعلى المستويات .

أمير الرياض يناقش آلية التعليم عن بعد ومشروعات النقل بالمنطقة

 



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