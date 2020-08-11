- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم أمير الرياض يناقش آلية التعليم عن بعد ومشروعات النقل بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمير الرياض يناقش آلية التعليم عن بعد ومشروعات النقل بالمنطقة
خلال استقباله مديري التعليم والنقل
متابعات الخليج 365 - واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان بن محسن الضلعان .
وقدم الوهيبي والضلعان التهنئة لسمو أمير منطقة الرياض بعيد الأضحى المبارك سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع باليمن والخير والمسرات .
وقد بادلهم سموه التهنئة بالعيد معرباً عن شكره لهم على ما أبدوه من مشاعر طيبة .
بعد ذلك بحث سمو أمير منطقة الرياض الموضوعات التي تهم المنطقة في مجالي التعليم والنقل .
آلية التعليم عن بعد
واطلع على تقرير مقدم من تعليم الرياض عن المبادرات التي نفذت خلال جائحة كورونا ( كوفيد 19 ) ومسابقات النشاط الطلابي والدورات الرمضانية وآلية التعليم عن بعد عبر برامج التقنية وسبل التواصل الفعال مع الطلاب والطالبات واستثمار وقت الفراغ لديهم .
مشروعات النقل بالرياض
كما ناقش الأمير فيصل بن بندر مشاريع النقل في الرياض وآخر المستجدات والتطورات عليها في التنفيذ والصيانة .
وقدم مدير عام تعليم الرياض ومدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة شكرهم وامتنانهم لسموه على متابعته المباشرة وتوجيهاته في سبيل تطوير وتفعيل الأهداف المنشودة وتحقيقها بكامل وأعلى المستويات .
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الرياض يناقش آلية التعليم عن بعد ومشروعات النقل بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.