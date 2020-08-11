- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم جامعة حائل تفتح برنامج التجسير لخريجي دبلوم كلية المجتمع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جامعة حائل تفتح برنامج التجسير لخريجي دبلوم كلية المجتمع
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت جامعة حائل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل اليوم, فتح برنامج التجسير لخريجي دبلوم كلية المجتمع من طلبتها , للالتحاق بإحدى البرامج في كليات الهندسة وإدارة الأعمال وعلوم وهندسة الحاسب الآلي خلال الفترة من 11 أغسطس وحتى 15 مايو 2020.
التسجيل لخريجي جامعة حائل فقط
وأوضحت العمادة أن التسجيل متاح لخريجي جامعة حائل ببرامج الدبلوم وممن تشملهم الأنظمة واللوائح وأن لا يكون قد مضى على حصوله على شهادة الدبلوم سنتان وأن لا يقل المعدل التراكمي للطالب في درجة دبلوم كلية المجتمع عن 3 من 4 وأن لا تقل درجة الكفايات في اللغة الإنجليزية ((STEP الصادرة من المركز الوطني للقياس والتقويم عن 60 .
ودعت الجامعة الراغبين في التقدم الاطلاع على شروط ومعايير القبول في برامج التجسير العامة والخاصة على موقع الجامعة الإلكتروني أو عبر منصات الجامعة في شبكات التواصل الاجتماعي ويمكن الدخول على بوابة القبول من خلال الرابط الآتي (هنا).
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة حائل تفتح برنامج التجسير لخريجي دبلوم كلية المجتمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.