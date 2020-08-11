جامعة حائل تفتح برنامج ‏التجسير لخريجي دبلوم كلية المجتمع

2020-08-11

متابعات الخليج 365 - واس

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أعلنت جامعة حائل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل اليوم, فتح برنامج ‏التجسير لخريجي دبلوم كلية المجتمع من طلبتها , للالتحاق بإحدى ‏البرامج في كليات الهندسة وإدارة الأعمال وعلوم وهندسة الحاسب الآلي ‏خلال الفترة من 11 أغسطس وحتى 15 مايو 2020.‏

التسجيل لخريجي جامعة حائل فقط

وأوضحت العمادة أن التسجيل متاح لخريجي جامعة حائل ببرامج الدبلوم ‏وممن تشملهم الأنظمة واللوائح وأن لا يكون قد مضى على حصوله على ‏شهادة الدبلوم سنتان وأن لا يقل المعدل التراكمي للطالب في درجة دبلوم ‏كلية المجتمع عن 3 من 4 وأن لا تقل درجة الكفايات في اللغة الإنجليزية ‏‏((‏STEP‏ الصادرة من المركز الوطني للقياس والتقويم عن 60 .‏

ودعت الجامعة الراغبين في التقدم الاطلاع على شروط ومعايير القبول ‏في برامج التجسير العامة والخاصة على موقع الجامعة الإلكتروني أو ‏عبر منصات الجامعة في شبكات التواصل الاجتماعي ويمكن الدخول على ‏بوابة القبول من خلال الرابط الآتي (هنا). ‏

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