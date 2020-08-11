ينظمها الحرس الوطني .. قمة الرياض للصحة الرقمية تناقش الشراكات الاستراتيجية لمكافحة الأوبئة

2020-08-11

متابعات الخليج 365 - واس

انطلقت اليوم قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية الافتراضية تحت عنوان “مؤتمر الشراكات الإستراتيجية في الصحة الرقمية لمكافحة الأوبئة”، التي تستضيفها المملكة خلال الفترة 11 و12 من شهر أغسطس، وذلك بتنظيم من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني والأمانة السعودية لمجموعة العشرين وبالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية.

مسيرة قيادة المملكة لمجموعة العشرين

وتُعد قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية الافتراضية جزءاً من برامج المؤتمرات الدولية المنعقدة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين .

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وألقى المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني رئيس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي كلمة رفع خلالها أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على نجاح اجتماع القمة الاستثنائية التي انعقدت بدعوة من المقام الكريم في 26 من شهر مارس الماضي ، وعبرت خلالها الدول الأعضاء عن التزامها بالعمل ضمن جبهة موحدة لمكافحة وباء كوفيد 19، كما رحب بالمشاركين في قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية الافتراضية.

صناعة القرارات الصحية والاقتصادية حول العالم

وقال : إن ما تحقق من أصداء واسعة ومؤثرة لهذه القمة الاستثنائية على صناع القرارات الصحية والاقتصادية حول العالم، يأتي هذا على قيادة وريادة المملكة في السنة الرئاسية رغم الظروف العالمية الحرجة التي نعيشها في العام 2020م جراء تفشي الجائحة ، مبينًا أن ما قامت به حكومة المملكة الرشيدة في مكافحة الجائحة وما اتخذته من قرارات حكيمة في مكافحتها وما وفرته من دعم للسيطرة على تداعياتها ودور المملكة الريادي عالميا، كان له بالغ الأثر في التصدي لهذا الوباء، حيث أصبحت هذه الجهود مثالا يحتذى به ومنهجا يتبع.

وأضاف : وخير شاهد ما تحقق مؤخرا بفضل من الله وتوفيقه، من إدارة استثنائية تقنية لحج هذا العام 1441هـ / 2020م، وخلوه من الإصابات مما يدعو للاعتزاز والفخر، حيث جاء هذا النجاح المتميز استكمالا لسلسة النجاحات في التصدي للجائحة.

وعبر معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن شكره لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على دعمه لإنجاح فعاليات هذا المنتدي ، كما شكر الأمانة السعودية لمجموعة العشرين والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية على الجهود الكبيرة في تنظيم هذا الحدث المتميز من خلال بناء الشركات الإستراتيجية مع مختلف الدول والأعمال لإنجاح هذه القمة العالمية، التي تعقد بشكل افتراضي عن بعد، بما يتناسب مع المرحلة الحالية في ظل تفشي جائحة كوفيد – 19

كما شكر أصحاب المعالي ورؤساء الجلسات والمتحدثين من داخل المملكة وخارجها، على تلبية الدعوة والمشاركة في فعاليات هذا التجمع العلمي المتميز، وكل من أسهم في إنجاح هذه القمة العالمية والمؤتمر العلمي المصاحب لها، داعًيا الله بالتوفيق والسداد، وأن يحقق هذا التجمع العلمي العالمى المبارك الأهداف المأمولة بما يخدم المستقبل الزاهر للرعاية الصحية الرقمية ومكافحة الأوبئة في جميع أنحاء العالم العالم.

بعد ذلك استعرض مدير إدارة الصحة الرقمية والابتكار في منظمة الصحة العالمية بيرناردو ماريانو جونيور دور المنظمة الدولية في مكافحة الاوبئه في دول العالم ، مشيرا إلى أن آثار فيروس كورونا لا تقتصر على جانب الصحة العامة وانما على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

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