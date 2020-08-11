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الكشف عن موعد التطعيم باستخدام لقاح كورونا الروسي
متابعات الخليج 365 - متابعة
كشفت موسكو عن موعد دخول لقاح كورونا الروسي حيز الاستخدام الفعلي بعد الإعلان عن تسجيله اليوم.
وقال ألكسندر غينتسبورغ، مدير مركز “غامالي” الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة إنه سيجري التطعيم بواسطة لقاح كورونا الجديد بالتزامن مع إطلاق المرحلة الثالثة في موسكو.
بداية المرحلة الثالثة
ونقلت وكالة إنترفاكس عن غينتسبورغ قوله: “ستجري المرحلة الثالثة في موسكو وسيبدأ التداول المدني أيضًا في المناطق. لن يكون كافيًا بالنسبة لـ85 منطقة في البلاد، ولكن لـ10 إلى 15، نعم”.
وأكد أن مركز “غامالي” جاهز لبدء المرحلة الثالثة من الاختبار “اليوم قبل الغد” بمجرد استلام المخصصات المالية سنبدأ، وسنسجل جميع المتطوعين البالغ عددهم 2000 شخص، وسيتم خلال المرحلة النهائية مراقبة استجابة متلقي اللقاح.
تسجيل لقاح كورونا الروسي
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.
وقال الرئيس الروسي أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية “فيديو كونفرنس”: “بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم”.
وأضاف بوتين أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح: “أعلم أن اللقاح يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة”.
وأضاف بوتين: “أعلم أن العمل على لقاحات من هذا النوع في روسيا مستمر في مؤسسات أخرى، أتمنى النجاح لجميع المتخصصين. يجب أن نكون ممتنين لأولئك الذين اتخذوا هذه الخطوة الأولى، وهي مهمة جدًا لبلدنا، وللعالم بأسره”.
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