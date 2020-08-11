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بدر بن سلطان يشكر أعضاء لجنة الطوارئ لمكافحة كورونا بمكة
أجرت 300 ألف زيارة ميدانية ورصدت 44500 مخالفة
متابعات الخليج 365 - واس
قدّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، شكره وتقديره لأعضاء لجنة الطوارئ بالمنطقة نظير الجهود الكبيرة في التعامل مع جائحة كورونا واتخاذ التدابير كافة للمحافظة على صحة متابعات الخليج 365 والمقيم.
بدر بن سلطان يشيد بدور لجنة الطوارئ
وثمّن الأمير بدر بن سلطان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الافتراضي -عبر الاتصال المرئي-، الدور الكبير للجنة في مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة توفر الاحتياجات ، مشيداً سموه بالعمل الجماعي وتكاتف الجهود لجميع القطاعات الأمنية والصحية والخدمية.
300 ألف زيارة ميدانية
واستمع سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى نبذة عن أعمال اللجنة منذ بدء جائحة كورونا ، إذ عقدت قرابة 80 اجتماعاً رئيسياً وفرعياً ونفذت الفرق الرقابية أكثر من 300 ألف زيارة ميدانية ، وتم رصد ما يزيد عن 44 ألفا و 500 مخالفة تجارية وبلدية.
كما اطلع سموه على الجهود الأمنية والصحية وخطط اللجنة المستقبلية، وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.
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