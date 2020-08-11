، "الجمارك": أكثر من 350 مليار ريال قيمة البضائع المفسوحة بالمنافذ منذ جائحة كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - مع اتخاذ أعلى معايير الوقاية والصحة المهنية

أوضحت "الجمارك السعودية"، أن قيمة البضائع المفسوحة في المنافذ الجمركية منذ بداية جائحة كورونا حتى 9 أغسطس بلغت 350,67 مليار ريال سعودي، باتخاذ أعلى معايير الوقاية والصحة المهنية التي تضمن سلامة الحركة التجارية في المنافذ.

وقالت "الجمارك" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "بلغ عدد البيانات المفسوحة 1,623,278، وحجم البضاعة المفسوحة بلغ 248,304,063 طنًّا، وبلغت قيمة البضاعة المفسوحة 350,67 مليار ريال؛ حيث تم الفسح عبر 30 منفذاً".