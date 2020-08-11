- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أفادت وزارة الصحة الإندونيسية، بأن إندونيسيا سجلت 1.693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الثلاثاء)، مما رفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 128.776 حالة.
وأوضحت الوزارة أنها سجلت وفاة 59 شخصًا بالمرض أيضاً، مما يرفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 5.824 حالة، وهو أكبر عدد من وفيات كوفيد-19 في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".
11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441 04:47 PM
الفيروس أودى بحياة 59 مريضاً خلال يوم
أفادت وزارة الصحة الإندونيسية، بأن إندونيسيا سجلت 1.693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الثلاثاء)، مما رفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 128.776 حالة.
وأوضحت الوزارة أنها سجلت وفاة 59 شخصًا بالمرض أيضاً، مما يرفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 5.824 حالة، وهو أكبر عدد من وفيات كوفيد-19 في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".
، 1.693 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في إندونيسيا ترتفع إلى 128.776 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 1.693 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في إندونيسيا ترتفع إلى 128.776 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.